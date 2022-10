Oktoberfest 2022 Regen-Wiesn geht zu Ende - keine neuen Rekorde erwartet Geldsorgen, Energiekrise, Corona und dann noch dauernd Regen: Das Oktoberfest stand dieses Jahr nicht unter den besten Vorzeichen. Dennoch kam ein Millionenpublikum. Nun ist Endspurt.

Mail an die Redaktion Wolken über dem Oktoberfest sind von den Stufen der Bavaria aus zu sehen. Foto: Felix Hörhager/Felix Hörhager/dpa

München.Nach zwei meist verregneten Wochen endet am Montag das Oktoberfest. Die erste Wiesn nach zwei abgesagten Corona-Jahren wird wohl ohne Rekorde bleiben. Dennoch wurde in den Bierzelten fröhlich gefeiert, viele freuten sich über eine entspannte Stimmung mit weniger Gedränge. Um 13.00 Uhr will die Festleitung gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst Bilanz ziehen.

Schlechtes Wetter hatte immer wieder den Besucherzustrom gebremst. Erwartet wird, dass die Gästezahl hinter der letzten prä-pandemischen Wiesn 2019 zurückbleibt. Damals kamen 6,3 Millionen Gäste.

Damit sich die Gäste innerlich wärmen können, durfte seit Sonntag vor einer Woche Glühwein ausgeschenkt werden. Bier floss weniger: Etwa 10 bis 15 Prozent weniger sei wohl ausgeschenkt worden, hieß es zur Halbzeit.

Deutlich weniger Zulauf hatte bis zur Halbzeit die Oide Wiesn mit historischen Fahrgeschäften im Südteil des Geländes.

Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) hat allerdings immer klargestellt, dass man nicht auf der Jagd nach Rekorden ist. Wichtig sei, dass das Fest nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte.

Corona spielte für diejenigen, die zum Fest kamen, dem Anschein nach keine größere Rolle. Allerdings schoss wie erwartet zuletzt die Inzidenz deutlich nach oben. Am Freitag lag sie in der Stadt München bei 792,8. Das war im Vergleich zum Freitag vor zwei Wochen - also dem Tag vor Wiesn-Beginn - fast eine Vervierfachung.