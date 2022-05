Fußball Regensburg erwartet „heißen Tanz“ in Bremen

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg sehnt sich nach einer insgesamt enttäuschenden Rückrunde nach einem Erfolgserlebnis zum Saisonabschluss. „Ich sehe mich und die Spieler in der Pflicht, Gas zu geben. Ich will, dass die Jungs alles geben, was geht“, sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Saisonfinale bei Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr).

dpa