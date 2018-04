Kultur Regensburg feiert Museum und Welterbe Am 9. und 10. Juni gibt es Musik, Führungen, Mitmach-Aktionen und einen ersten Blick ins Museum der Bayerischen Geschichte.

Mail an die Redaktion Die Verantwortlichen des Festwochenende präsentieren schon mal die Plakate. Foto: ig

Regensburg.Welterbe-Aktionen, Führungen über die sanierte Steinerne Brücke, Livemusik und ein erster Blick ins neue Museum der Bayerischen Geschichte: Am 9. und 10. Juni feiert Regensburg die alten und neuen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Die Steinerne Brücke wird nach der achtjährigen Sanierungsphase erstmals wieder frei zugänglich sein. Am 10. Juni gibt es spezielle Führungen, die die umfassenden Bauarbeiten am Wahrzeichen von Regensburg erläutern werden.

Bereits am Samstag öffnet nach einem Festakt, zu dem auch Ministerpräsident Markus Söder erwartet wird, erstmals das Museum der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt seine Pforten. Im Foyer wird das 360 Grad-Panorama zu sehen sein – ein Film mit den Kabarettisten Christoph Süß und Christian Springer, die die bayerische Geschichte vor 1800 in fünf Episoden erzählen. Ein weiterer Film wird die Dauerausstellung visualisieren, wie sie ab der Museumseröffnung im Mai 2019 zu sehen sein wird. Museumsdirektor Dr. Richard Loibl vom Haus der Bayerischen Geschichte versprach gestern bei einer Pressekonferenz im Alten Rathaus, das auch die bei den Regensburgern umstrittene Fassade zum Fest vom Gerüst freigelegt und in ihrer endgültigen Form zu sehen sein wird. „Davon gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt aus.“ Einen Blick auf den Dom durch das sogenannte Domfenster – eines der größten zusammenhängenden Fensterfronten, die es in Europa derzeit gibt – wird es allerdings noch nicht geben. (ig)