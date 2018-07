Fussball Regensburg gewinnt fünftes Testspiel: George trifft

Mail an die Redaktion Jann George vom SSV Jahn Regensburg jubelt nach einem Treffer. Foto: Armin Weigel/Archiv

Regenstauf.Jann George hat den SSV Jahn Regensburg zum fünften Testspielsieg in diesem Sommer geschossen. Die Oberpfälzer bezwangen am Freitagabend in Regenstauf den Drittligisten FSV Zwickau mit 1:0 (0:0). Offensivspieler George verwandelte einen Strafstoß in der 69. Minute, nachdem Jonas Föhrenbach im Sechzehner gefoult worden war. Der Fußball-Zweitligist tat sich schwer. Nachdem Trainer Achim Beierlorzer nach rund 60 Minuten gleich zehn Wechsel vorgenommen hatte, lief es für das Jahn-Team besser. Am Ende sprang im sechsten Testspiel der fünfte Sieg heraus. Die Oberpfälzer starten mit einem Heimspiel am 4. August gegen den FC Ingolstadt in die neue Zweitligasaison.