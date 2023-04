2. Bundesliga Regensburg muss gegen Magdeburg leiden

Der SSV Jahn Regensburg will mit Kapitän Benedikt Gimber dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga sammeln. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er spielt“, sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic über die Start-Chancen seines Mittelfeldspielers im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Zuletzt fehlte Gimber gelb-gesperrt. Auch der zuletzt nur eingewechselte Mittelstürmer Andreas Albers werde am Sonntag (13.30 Uhr) wohl in der Anfangsformation stehen.

dpa