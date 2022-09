2. Bundesliga Regensburg nach Niederlagenserie in Bringschuld

Der SSV Jahn Regensburg sieht sich nach einer Serie von drei Niederlagen in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga in Bringschuld. „Kopf nicht verlieren. Blick nach vorne richten“, forderte Selimbegovic von seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Samstag (13.00 Uhr). „Es darf nach dem Spiel nicht heißen: der Gegner wollte mehr“, sagte der Jahn-Coach.

dpa