Fussball Regensburg rückt auf Rang vier vor: 2:1 gegen Sandhausen

Merken

Mail an die Redaktion Knoll von Regensburg (l) und Vunguidica von Sandhausen beim Kopfballduell. Foto: Armin Weigel

Regensburg.Der SSV Jahn Regensburg um Doppeltorschütze Joshua Mees schnuppert in der 2. Fußball-Bundesliga an den Aufstiegsplätzen. Die Oberpfälzer gewannen gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (1:0) und rückten bis auf zwei Punkte an den Tabellendritten Holstein Kiel heran. Mees (28./52. Minute) erzielte am Sonntag die Tore für die Regensburger, die im Sommer aus der 3. Liga aufgestiegen waren. Vor 11 885 Zuschauern untermauerte der Jahn seine Heimstärke. Nach dem Anschlusstreffer durch Sahin Aygünes (60.) musste Regensburg in einer umkämpften Schlussphase aber um den Sieg bangen. Sandhausen bleibt als Tabellensiebter ebenfalls in Schlagweite des Relegationsranges.