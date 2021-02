Anzeige

Fussball Regensburg verlängert Vertrag mit Ersatztorhüter Weidinger Der Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Alexander Weidinger verlängert.

Merken

Mail an die Redaktion Torwart Alexander Weidinger vom SSV Jahn Regensburg. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Regensburg.Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit dem 23-Jährigen um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 ausgedehnt. Der gebürtige Regensburger durchlief nahezu alle Teams des eigenen Nachwuchsleistungszentrums und ist seit der Saison 2018/19 Teil des Profikaders.

„Alex hat in den vergangenen Jahren stetig Fortschritte in seinem Torwartspiel gemacht, sich vom eigenen Nachwuchsspieler zur Nummer zwei in unserem Profikader hochgearbeitet und bei seinen Zweitligaeinsätzen in der abgelaufenen Spielzeit gezeigt, dass er diese Position auch vollkommen zurecht inne hat“, sagte Geschäftsführer Christian Keller.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-379551/2