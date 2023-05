2. Bundesliga Regensburg vor Abstieg - „Endspiel-Charakter“

Regensburgs Trainer Joe Enochs gibt sich zuversichtlich, dass seine Mannschaft trotz der geringen Chancen auf den Klassenerhalt vor dem vorletzten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga noch einmal alles versuchen will. „Ich glaube, allein Endspiel-Charakter an sich motiviert“, merkte Enochs vor dem Auswärtsspiel des SSV Jahn Regensburg bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky) an.

dpa