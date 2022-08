2. Bundesliga Regensburg wieder auseinandergenommen: 0:4 in Düsseldorf

Der SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste heftige Pleite erlitten und ist in die Krise gestürzt. Eine Woche nach dem 0:6-Debakel gegen den Karlsruher SC unterlag die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Freitagabend auch mit 0:4 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf. Nach ihrem Topstart kassierten die Oberpfälzer vor 20.745 Zuschauern schon ihre dritte Niederlage nacheinander und erzielten dabei kein Tor.

dpa