Fussball Regensburg will Braunschweig „permanent unter Druck setzen“ Der SSV Jahn Regensburg möchte seinen Aufwärtstrend in der 2.

Mersad Selimbegovic, Trainer vom SSV Jahn Regensburg. Foto: Armin Weigel/dpa/Archiv

Regensburg.Fußball-Bundesliga auch bei Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr) fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic blieb zuletzt viermal nacheinander ohne Niederlage, gewann allerdings auch nur einmal. Am vergangenen Wochenende spielten die Regensburger, die mit acht Remis Ligaspitzenreiter in dieser Kategorie sind, 1:1 gegen Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf.

„Das Auswärtsspiel in Braunschweig wird eine schwierige Aufgabe für uns und ich denke, dass die Eintracht von Beginn an tief stehen wird“, meinte Stürmer Andreas Albers vor dem Gastspiel beim Tabellenvorletzten. „Wir müssen über die gesamte Spieldauer fokussiert bleiben und unsere Stärken auf den Rasen bringen. Es wird wichtig sein, die Braunschweiger permanent unter Druck zu setzen und auch offensiv immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.“

