2. Bundesliga Regensburg will schlechte Heidenheim-Bilanz aufbessern

Der SSV Jahn Regensburg will in der 2. Fußball-Bundesliga seine jüngste Negativbilanz gegen den 1. FC Heidenheim aufbessern. „Wir werden alle Kräfte bündeln. Wir haben auch noch Frust aus den beiden vergangenen Spielen, in denen wir uns mehr vorgenommen und auch mehr verdient hatten. Wir wollen in Heidenheim punkten, in dieser Liga ist alles möglich“, sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen die aktuell zu den Aufstiegskandidaten zählenden Heidenheimer.

dpa