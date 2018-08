Fussball Regensburg will „Wiedergutmachung“ nach Pokal-Blamage Die Fußball-Profis des SSV Jahn Regensburg wollen sich nach der 1:2-Pokalblamage bei der BSG Chemie Leipzig im Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel rehabilitieren. „Unsere Mannschaft will Wiedergutmachung“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag. Für das Pokal-Aus gebe es „keine Entschuldigung“, sagte er.

Mail an die Redaktion Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer. Foto: Jan Woitas/Archiv

Regensburg.Nach dem 1:2 gegen den Amateurclub habe es viele Gespräche gebeben. Trotzdem wurde der Fokus im Training relativ schnell auf die Heimpartie am Samstag (13.00 Uhr) gegen Kiel gelegt. „Das Spiel verspricht viel“, sagte Beierlorzer. Offensivspieler Jann George, der nach Rückenproblemen wieder voll mit der Mannschaft trainiert, schätzt die mit vier Punkten gestarteten Kieler als „sehr starken Gegner“ ein: „Da heißt es einfach, arbeiten, arbeiten, arbeiten.“

Der letzte Sieg gegen Kiel gelang dem Jahn 2013 noch in der 3. Liga. In den letzten sieben Partien gab es dagegen fünf Kieler Erfolge. Beierlorzer fordert Entschlossenheit und Teamspirit von seinem Team. Die Kieler stuft auch er als sehr guten Gegner ein. Trotz eines neuen Trainers und vieler neuer Spieler habe sich das Team sofort gefunden. „Kiel ist eine intakte Einheit, die gut in der Spur ist.“