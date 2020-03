Live Regensburg: Zwei Frauen in der Stichwahl In der Stadt Regensburg gibt es am 29. März eine Entscheidung zwischen Maltz-Schwarzfischer und Freudenstein. Zum NewsBlog.

Regensburg.Mehr als 4000 Wahlen finden in Bayern statt: Die Bürger wählen Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage. Zugleich gibt es in 24 der 25 kreisfreien Städte die Wahl des Oberbürgermeisters und in 64 der 71 Landkreise die Wahl des Landrats. Bayernweit sind so fast 40000 Mandate zu vergeben. Wir berichten im NewsBlog aus dem MZ-Gebiet.