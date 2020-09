Anzeige

Kirche Regensburger Bischof geht auf Barrikaden Der Oberhirte hat einen Protestbrief an seine Mitbrüder geschrieben. Ein Text über Frauen in der Kirche hat ihn geschockt.

Von Dr. Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer hat sich mit einem Protestschreiben an seine deutschen Mitbrüder gewandt. Foto: Armin Weigel/dpa/picture alliance/dpa

Regensburg.Regensburgs Bischof Rudolf hat einen Protestbrief an seine 26 deutschen Mitbrüder geschickt. Hintergrund ist der sogenannte Synodale Weg der Deutschen Bischofskonferenz, der das Verhältnis zwischen Klerus und Laien neu ausrichten soll. Voderholzer protestiert wegen einer Passage in einem Textentwurf zur am Freitag beginnenden Regionalkonferenz, in dem die Rolle der Frau in Kirchenämtern ausgelegt wird – und zwar aus Voderholzers Sicht nicht der Lehre der Katholischen Kirche entsprechend.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ### ########### „###### ## ######## ### ###### ### ######“ #### ########### ## ### ########### ##### ### ########### ########. „## ###### ###### ############ ###### ### ###########, #### ###### #### #### ######### ########### ### ######## ###### ### ##### #######“, ######## ########### ### ## ### ## ################ ############ ##### ### #############, ### ######### ######## ### ######### ################# ####. #### ########### #### ### #### ## ####### #### ###### ########, „#### ##### ######### ########### #### ## ############ ### ### ########## ####### ###### #### “. ####### #### ################ ## ### #### ########### ###, #### ## ##### ########### #### ######, ######## ## ### ########### ## ########. ### ############ ####### ######## ########: „### ########### ##### ###### ########! “

########### ######### ## ###### #########, #### ##### #### ### ###### #######, ####### #### ##### ############ ########## #####. ### ##### ########## ##### ## ### ############### ######, #### #### #### ############, ##########. ##### ######## ### ############ ####### ######, #### ### ##### #######, ## ##### ######### ########### ######## ####### ######. ######## #### #### ########## #### ##### ######.

########### ######## #### ##### ### #######, „### ##### ######### ############ ############## ### ########## ### ################### ## #### ######### ######## ## ######“. ##### ########## ####### ###### ### „##################, ### ##### ############ ###### #########“ #####.

######## ###### #### ## ### #########

################ ######## #### ### ############## ### #########, ####### ######### ### ######## ####. „### ## ### ####### ##### ## ####### ### ################### ############# ################ ######## #### ### ### ############ ### ,###### ## ######## ### ###### ## ### ######‘. ### ###### #### ############ ### ######### ####### ######“, ## ######### ### #####. ### ######### ### ######### ##### ##### „##### ### ############ ######### ### ##### ############### ### ######### ##### #### #######. ### #### ### ######### ##### ################ ##############, ###### ## ### ################## ### #### ## ### #####.“

### ### ############ ####### ############## ########## ##### #### ### ###### ######### „### ####### ### ####### ### ###### ## ### ################### ## ###### ### ############ ######## ########## ######, #### ### #### ########### ######“. #### ############## ## ######## ### ######### #############, ### ### ############ ########### ### ######### #####. „### ######### ### #### ## ##### ####### ####### #######“, ######### ### ###### ########.