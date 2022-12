Nach dpa-Umfrage Regensburger Bundestagsgeordnete verteidigen Ampel von Lena Michalowski

Mail an die Redaktion Carolin Wagner (SPD), Ulrich Lechte (FDP) und Stefan Schmidt (Bündnis90/Die Grünen, von links) sind mit ihrer Arbeit in der Koalition bisher sehr zufrieden. Foto: altrofoto.de

Regensburg, Stadt.Die Ergebnisse sind ernüchternd. Laut einer dpa-Umfrage sind zwei Drittel der Bürger mit der Arbeit der Ampel-Regierung unzufrieden. Im Regensburger Presseclub stellten sich am Abend des 8. November die Bundestagsabgeordneten Carolin Wagner (SPD), Ulrich Lechte (FDP) und Stefan Schmidt (Bündnis90/Die Grünen) deswegen der Öffentlichkeit und verteidigten die Berliner Ampel mit Leib und Seele.

Eine gewisse Spannung zwischen Abgeordneten und Zuschauern war bei der Veranstaltung durchaus spürbar: Der Liberale Lechte reagierte sichtlich angegriffen, als aus dem Publikum eine kritische Frage zu seiner Partei kam. Warum sich die FDP trotz mehrheitlichem Dafür in der Bevölkerung immer noch gegen ein Tempolimit ausspreche und wie eine Koalition mit den grundverschiedenen Grünen überhaupt funktionieren soll, wollte ein Zuschauer wissen.







Konträre Meinungen innerhalb der Ampel-Koalition

„Das Tempolimit wird es mit uns in der Regierung nicht geben. Das haben wir unseren Wählern versprochen. Punkt. Und dass wir mit den Grünen nicht koalieren könnten, nur weil wir zum Teil andere Ansichten haben, das stimmt einfach nicht.“ Die Zusammenarbeit der Ampel-Koalition laufe sogar sehr gut. Um es mit den Worten von Lechte zu sagen: „Unsere Arbeit ist besser als unser Ruf.“

Der Grüne Schmidt zeigte sich überzeugt, dass die Ampel grundsätzlich zu jedem Thema einen Kompromiss finden kann. Trotzdem falle es ihm manchmal schwer, gewisse Zugeständnisse zu machen „Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ob ich einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke zustimme, hätte ich gesagt: Na, das wird nicht passieren.“ Und auch die Haltung der FDP stelle ihn von Zeit zu Zeit vor ein Rätsel. Dass man unter den Liberalen zum Teil so gar nicht bereit sei, von ursprünglichen Forderungen abzuweichen, fände er schade. Trotzdem gehöre das zu einer Koalition eben dazu, ist Schmidt überzeugt.

Die SPD-Politikerin Wagner erklärte, dass Kompromisse für eine Regierung notwendig seien und „es oft nicht verkehrt ist, dass Dinge nicht von heute auf morgen umgeschmissen werden können“. Lechte zählte auf, was die Ampel in diesem einen Jahr schon alles auf den Weg gebracht und auch umgesetzt habe und erklärte, wieso die FDP nicht immer der „Sündenbock“ sein will. „Wir arbeiten als Ampel bereits an unserem 100. Gesetz – das ist schon bemerkenswert“. Auch der „Doppel-Wumms“, das 200-Milliarden-Euro-Entlastungspaket, gehe ja auf die Ampel-Kappe.

FDP-Abgeordneter Lechte wehrt sich gegen schlechtes Image

Dass die Union sich in der Opposition jetzt so verhalten würde, als wäre die FDP für ihre Niederlage verantwortlich, weil sie sie hintergangen hätte, indem sie mit SPD und Grünen koalieren, das finde er ebenso lachhaft wie das Bild einer zerstrittenen und unvereinbaren Ampel-Regierung , das gerne in den Medien gezeichnet werden würde.

Apropos Doppel-Wumms: Was wird denn aus dem Haufen Neuverschuldungen, wollte Moderator und stellvertretender Vorsitzender des Presseclubs, Ludwig Faust, wissen. Wagner ist überzeugt, dass ein stabiles und qualitativ gutes Bildungssystem auch für die kommenden Generationen wichtiger sei, als schuldenfrei zu sein. Solange die deutsche Wirtschaft so stark bleibe, wie sie aktuell sei, sei das alles machbar. Aber ist die Wirtschaft denn wirklich so stark? Und wie kann sie es bleiben? „Darum ist es so wichtig, dass neben privaten Haushalten auch die regionale Wirtschaft gestärkt und unterstützt wird“, warf Lechte ein.

Auch Schmidt bewertete die Neuverschuldung eher pragmatisch: „Wir zahlen jetzt eben die Rechnung dafür, dass wir in den letzten Jahren einfach viel zu wenig für Energie ausbezahlt haben und wir uns in Abhängigkeiten begeben haben.“ Auf der anderen Seite sei es aktuell aber auch die schwierigste Krisensituation seit dem zweiten Weltkrieg. Viele Entwicklungen waren nicht vorhersehbar.

Gibt es einen Masterplan?

Hat die Ampel denn einen Masterplan, um auch nach dieser Legislaturperiode weiter zu regieren? „Ich glaube, die zentrale Herausforderung ist, die multiplen Krisen zu managen, ohne dabei die Zukunftsversprechen aus dem Auge zu verlieren. Das müssen wir schaffen“, sagte die Sozialdemokratin. Ähnlich sieht das auch der FDP-Abgeordnete. Man müsse verschiedene gesellschaftspolitische Hürden meistern, wie die Einwanderungspolitik und die Cannabis-Thematik, sagte Lechte. „Wir handeln teilweise nicht so, wie es für Deutschland sinnvoll wäre.“

Schmidt gab ehrlich zu: „Ich habe den Masterplan noch nicht gefunden.“ Durch die verschiedenen Krisen seien ungeahnte Dimensionen entstanden. Es helfe nur, jede Problematik für sich anzugehen, Prozesse anzustoßen und positive Entwicklungen voranzutreiben.

„Die Ära Habeck ist doch jetzt schon deutlich dynamischer als es unter Altmaier war – ich hoffe das macht ausreichend Appetit auf mehr“, sagte Schmidt abschließend.