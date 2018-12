Kriminalität Regensburger erlebte Anschlag hautnah „Sea-Eye“-Retter Michael Buschheuer war beim Terrorattentat in Straßburg. Er erzählt von seinen Eindrücken vor Ort.

Von Maximiliane Groß und Violetta Heise

Merken

Mail an die Redaktion Der Weihnachtsmarkt in Straßburg gilt als einer der traditionellsten Märkte Frankreichs. Foto: aptn/AP/dpa

Strassburg.Blaulicht und Sirenengeheul statt besinnlicher Vorweihnachtsstimmung waren am Dienstagabend in Straßburg traurige Realität. Michael Buschheuer, der Gründer der Regensburger Seenotretter „Sea-Eye“ erlebte den Terroranschlag hautnah. „Wir waren gerade auf dem Weg vom EU-Parlament zum Hotel, als es die Anweisung gab, die Innenstadt zu verlassen“, sagt Buschheuer im Gespräch mit der MZ.

Er habe sich dann auf den Weg zurück ins Parlament gemacht, sei aber erst einmal vor verschlossenen Türen gestanden. Wegen des Terrorverdachts wurde das Parlament geschlossen – niemand kam rein, niemand raus. Nach gut einer halben Stunde durfte Buschheuer zurück ins Parlament und harrte dort bis 4 Uhr morgens aus. Angst habe er zu keiner Zeit gehabt.

„Das war mir ehrlich gesagt wurscht. Das Risiko mit dem Auto zu fahren, ist höher als in einer Stadt mit einem Terroristen zu sein.“ Michael Buschheuer



Nach langen Stunden des Wartens begleitete eine Polizeieskorte am frühen Mittwochmorgen die knapp 1000 Menschen, die im Parlament waren, in ihre Hotels. Trotz des Anschlages am Vorabend und der Tatsache, dass der Täter zu diesem Zeitpunkt immer noch flüchtig war, herrschte am Mittwochmorgen laut Buschheuer Normalität: „Wir wurden pünktlich von unserem Shuttle abgeholt. Die Organisation lief ohne Probleme.“

Buschheuer war wegen der Verleihung des Sacharow-Preises im Europaparlament. Seine Organisation Sea-Eye war zusammen mit anderen Seenotrettern für den Menschenrechtspreis nominiert, gewann ihn jedoch nicht.

Chaos nach den Schüssen

Jedes Jahr ist die Stadt im Elsass Anziehungspunkt für Hunderttausende Touristen– an diesem Dienstagabend aber sind weite Teile der Innenstadt abgeriegelt. Schwer bewaffnete Polizisten bewachen die verbarrikadierten Zugänge und lassen nur die ständig heranrasenden Polizeiautos durch.

Gegen 20 Uhr wird mitten in der Weihnachtsidylle geschossen. Schnell spricht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund. Drei Menschen sterben, wie Innenminister Christophe Castaner mitten in der Nacht bei einer Erklärung in Straßburg sagt. Zwölf Menschen werden demnach verletzt, später wird die Zahl auf 13 nach oben korrigiert.

Weil der Mann auf der Flucht ist, herrscht bis tief in die Nacht Großalarm in der elsässischen Metropole, die sich so stolz „Weihnachtshauptstadt“ nennt. Menschen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, können nicht nach Hause und stehen ratlos vor den Absperrgittern.

Ein 73-Jähriger, der noch am Abend Bücher auf dem zentralen Place Kléber verkauft hatte, erzählt, dass nach den Schüssen alle Menschen aus der Gefahrenzone gebracht worden seien. „Irgendwann musste das passieren“, sagt er. Der Straßburger Weihnachtsmarkt sei wegen seiner Bekanntheit einfach ein prädestiniertes Ziel. Angst habe er eigentlich keine, sagt ein anderer Buchverkäufer. Aber mulmig werde ihm bei dem Gedanken an mögliche Mittäter schon und so geht es vermutlich vielen anderen auch.

Hermetisch abgeschirmt ist über lange Stunden auch das Viertel rund um die Route de l’Hôpital, ganz in der Nähe des Straßburger Polizeipräsidiums. In dem Straßburger Stadtviertel Neudorf ist kaum ein Mensch zu sehen. Über den dunklen Straßen kreisen lärmende Hubschrauber. Sirenen heulen, immer wieder rasen Polizeiautos vorbei. Anwohner werden von der regionalen Verwaltung aufgefordert, das Gebiet zu meiden. Offensichtlich gehen die Sicherheitskräfte zeitweise davon aus, dass sich der flüchtige Terrorverdächtige noch in der Nähe aufhält.

Anspannung pur

Rund um die Polizeipräfektur ist die Anspannung groß. Als sich ein offenbar Betrunkener der Absperrung nähert, fordern ihn Polizisten zur Umkehr auf. Er kommt jedoch immer näher, bis die Sicherheitskräfte ihre Waffen zücken und ihn auffordern, die Hände zu heben. Schließlich macht er kehrt und verschwindet.

Buschheuer sagt, die Sterblichkeitsrate auf dem Mittelmeer sei um ein 100 000-faches höher, als bei einem Anschlag zu sterben. Vielleicht ist seine Arbeit auf dem Rettungsschiff ausschlaggebend dafür, dass er die Situation so neutral beurteilt. Andere, die in Straßburg waren, könnten das vermutlich nicht.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.