Fussball Regensburger Fußballer Heister wechselt zu Viktoria Köln Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat Ergänzungsspieler Florian Heister in die 3.

Regensburg.Liga abgegeben. Der 24-Jährige kehrt nach zwei Saisons in der Oberpfalz zu Viktoria Köln zurück, wie die Vereine am Dienstag mitteilten. Er hatte schon von 2014 bis 2017 bei den Rheinländern gespielt. Eigentlich hatte der Außenbahnspieler beim Jahn noch einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Heister kam in den beiden Spielzeiten nur auf 20 Pflichtspieleinsätze zumeist als Einwechselspieler. Nach Regensburger Angaben will er durch den Wechsel näher an seiner Heimat sein und auf mehr Einsätze kommen.

