Regensburger Gerichte stark beansprucht Der neue OLG-Präsident Dr. Thomas Dickert lobt bei seinem Antrittsbesuch die Motivation trotz des steigenden Arbeitspensums.

Von Isolde Stöcker-Gietl, MZ

Mail an die Redaktion Der neue OLG-Präsident Thomas Dickert (M.) mit dem Regensburger Amtsgerichtspräsident Clemens Prokop (l.) und Landgerichtspräsident Horst Böhm Foto: Lex

Regensburg.Am Landgericht Regensburg, ebenso wie am Amtsgericht, haben die Richter derzeit gut zu tun – und das liegt nicht nur an dem großen Korruptionsverfahren gegen den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Dr. Thomas Dickert, seit 1. April Präsident des Oberlandesgerichts Nürnberg, ist aber nicht nach Regensburg gekommen, um sich zu aktuellen Verfahren zu äußern. Er will den Mitarbeitern seinen Dank für die hohe Motivation und die hohe Qualität in der Verfahrensführung überbringen.

Hohes Arbeitspensum

Am Landgericht Regensburg steigt die Zahl der erstinstanzlichen Verfahren – entgegen dem Bayerntrend. Sowohl in Zivilsachen als auch am Schwurgericht habe es eine erhebliche Steigerung gegeben, konkretisiert Landgerichtspräsident Horst Böhm. Am Amtsgericht stagniert das Arbeitspensum auf hohem Niveau. „Es ist auch die Qualität einiger Verfahren, die mehr Zeit bindet“, sagt OLG-Präsident Dickert. Insgesamt lebten Ende 2016 im Landgerichtsbezirk Regensburg 732 369 Einwohner. Zum Landgerichtsbezirk gehören die Amtsgerichte Cham, Kelheim Regensburg und Straubing. 2829 erstinstanzliche Verfahren gingen 2017 neu beim Landgericht Regensburg ein, hinzu kamen 260 Berufungsverfahren und 508 Beschwerden. Im Bereich der Strafverfahren kamen 95 neue erstinstanzliche Verfahren hinzu, es gab 418 Berufungen und 288 Beschwerden, die von 177 Mitarbeitern, darunter 43 Richtern, bearbeitet wurden.

Im Amtsgericht Regensburg mit 212 Beschäftigten, darunter 39 Richtern, gingen 3172 erstinstanzliche Zivilsachen neu ein, im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit, unter die Nachlass- und Betreuungsangelegenheiten fallen, gab es über 49 000 zu bearbeitende Vorgänge. Die Strafabteilung beschäftigte sich mit 3367 neuen Straf- und 1061 Bußgeldverfahren. „Die Verfahren werden komplexer und die Verhandlungstage nehmen zu“, berichtet Dickert aus einer Erhebung des Justizministeriums.

Studium in Regensburg

Am Justizministerium hatte Dickert, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen, seine Karriere begonnen. Der gebürtige Regensburger hatte nach dem Jurastudium in Regensburg den Weg ins Ministerium gewählt, wo er zunächst im Bereich der Strafrechtsabteilung tätig war. Nach Stationen bei der Staatsanwaltschaft in Ingolstadt, als Richter am Amtsgericht Pfaffenhofen an der Ilm und im Zivilsenat am Oberlandesgericht München, wechselte er immer wieder zurück ins Ministerium. Zwei Jahre leitete Dickert von 2006 bis 2008 als Präsident den Landgerichtsbezirk Ingolstadt. Am OLG Nürnberg kümmert sich der Präsident nun um die Verwaltung der fünf Landgerichte und 17 Amtsgerichte und nimmt repräsentative Aufgaben war. Hin und wieder kehrt er auch in den Gerichtssaal zurück – als Vorsitzender Richter im 1. Senat, das unter anderem für Beschwerdeverfahren in Nachlassangelegenheiten zuständig ist. „Dass ich noch hin und wieder in die Robe schlüpfen darf, darüber freue ich mich besonders.“