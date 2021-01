Anzeige

Justiz Regensburger kippt Bayerns Alkoholverbot Ein Eilantrag hat Erfolg: Das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum wurde vorläufig außer Vollzug gesetzt.

München.Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Gericht gab damit nach Angaben vom Dienstag dem Eilantrag einer Privatperson aus Regensburg statt.

Zur Begründung teilte das Gericht mit, dass nach Infektionsschutzgesetz Alkoholverbote nur an bestimmten öffentlichen Plätzen vorgesehen seien. Die Anordnung eines Alkoholverbots für die gesamte Fläche des Freistaats Bayern überschreite daher die Verordnungsermächtigung, die der Bundesgesetzgeber hier erteilt habe. Die Entscheidung des Senats gelte ab sofort bis zu einer Entscheidung.

Die Antwort der Regierung lässt nicht lange auf sich warten

Die bayerische Regierung will deshalb nun den Kommunen wieder lokale Verbote ermöglichen. „Die Entscheidung des VGH ist bedauerlich, da Alkohol enthemmt und dazu beiträgt, mit den unbedingt nötigen Hygieneabständen laxer umzugehen“, teilte die Staatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir werden daher die alte Regelung wieder in Kraft setzen, wonach die Kommunen bestimmte Plätze festlegen, an denen der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum verboten ist.“

Seit der zweiten Dezemberwoche durfte wegen der Corona-Pandemie in ganz Bayern Alkohol nicht mehr in der Öffentlichkeit getrunken werden. „Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wird untersagt“, hieß es in der Corona-Verordnung des Freistaates.

Privatkontakte bleiben eingeschränkt

Abgelehnt haben die Richter den Antrag des Regensburgers, die Einschränkungen der Privatkontakte aufzuheben. Er hatte argumentiert, hier würde es nicht zu relevanten Ansteckungen kommen. Das sehen die Verwaltungsrichter anders. „Vielmehr findet nach dessen Feststellungen eine Übertragung des Erregers sehr häufig im privaten und auch familiären Umfeld statt“, heißt es in der Begründung.

Einer Aufhebung der sogenannten 15-Kilometer-Regel zur Einschränkung von tagesauflügen stimmten die Richter auch nicht zu. Ihre Begründung: Die Stadt Regensburg, wo der Kläger seinen Hauptwohnsitz hat, sei mit einem Inzidenzwert von 72,5 gar nicht betroffen. Der Kläger darf also ohnehin in andere Regionen fahren.

Zweifel der Richter an Bibliotheks-Schließung

Juristisch vorgegangen ist der Mann auch gegen die Schließung wissenschaftlicher Bibliotheken und Archive. Die Richter formulierten hier zwar Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Schließungen, wollten dies aber nicht im Eilverfahren entscheiden.