Tanzsport Regensburger Paare auf Erfolgskurs Die dreitägige Serie „Die Ostsee tanzt“ gilt als die bundesweit größte internationale Tanzsportveranstaltung für Senioren.

Das Tanzpaar Böttcher vom TC Blau- Gold Regensburg Foto: Butenschön/Butenschön

Regensburg.Drei Paare der Regensburger Tanzsportvereine nahmen in Holm an den Turnieren der dreitägigen Serie „Die Ostsee tanzt“ teil. Diese Gemeinschaftsveranstaltung der TSG Creativ Norderstedt und TSG Creativ Hamburg gilt als die bundesweit größte internationale Tanzsportveranstaltung für die Seniorenklassen.

Ganz oben auf das Siegerpodest tanzte das Standardpaar der Regensburger Turnerschaft, Alois Rother und Dagmar Prause, bei ihrem ersten Turnier der Seniorenklasse II A und setzten ihren kometenhaften Erfolgskurs in der nächsthöheren und höchsten Leistungsklasse fort: Bei den Senioren II S erzielten sie Platz drei. Diesem fulminanten Auftakt ließen sie am Samstag und Sonntag bei den Senioren der Klasse II A jeweils Platz zwei folgen.

Für den Tanzclub Blau Gold traten Prof. Dr. Jörg und Irene Böttcher bei den teilnehmerstärksten Turnieren der Seniorenklasse III A Standard auf das Parkett. Nahezu überbordend war ihre Freude, als sie Platz drei bei 18 Startpaaren ertanzten. Sie wiederholten diesen Erfolg tags darauf erneut mit den dritten Platz und auch über den vierten Platz am Abschlusstag war die Freude riesengroß.

Die Dritten im Bunde waren die amtierenden Bayerischen Meister der Standard-Seniorenklasse IV A, Eduard und Elisabeth Kumberger, von der TSA der Regensburger Turnerschaft. Sie erreichten ebenfalls bei jedem Turnier das Finale und steigerten ihre Ergebnisse von Wettkampf zu Wettkampf steigern: Wurde es zunächst noch ein sechster Platz, so tanzten sie sich am Folgetag schon auf Platz fünf. Zum Abschluss schrammten sie als Vierte nur ganz knapp am Siegerpodest vorbei.