Hilfsorganisation Regensburger Seenotretter kämpfen weiter Die Hilfsorganisation Sea-Eye will ein größeres Rettungsschiff chartern und zu neuen Einsätzen im Mittelmeer starten.

Mail an die Redaktion Der Gründer der Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye, Michael Buschheuer, an Bord der „Sea-Eye“. Das zweite Rettungsschiff Seefuchs liegt wegen eines Flaggenstreits im Hafen von Malta fest. Foto: Sea Eye e.V.

Regensburg.Die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye will die Seenotrettung im Mittelmeer nicht aufgeben. Dank vieler Spenden hoffe man, demnächst ein größeres Rettungsschiff chartern zu können, berichtet Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler im Gespräch mit dem Münchner Merkur (Dienstag). Aktuell liegt das Schiff „Seefuchs“ wegen eines Flaggenstreits im Hafen von Malta und darf nicht ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste starten.

Die Unterstützung des Projekts sei enorm, so Isler: „Die Diskussion um das Sterben auf dem Mittelmeer politisiert das Land.“ Vor allem aus Bayern erfahre die Hilfsorganisation viel Rückenwind: Erst vor einigen Tagen hätten Studenten der Münchner Hochschule 20 000 Euro an den Verein gespendet. Ein neues Schiff, das unter dem Namen Sea-Eye 2 laufen soll, habe man bereits im Auge, um im September wieder starten zu können. Dafür fehlten aktuell noch 120 000 Euro. Einer am Montag auf Facebook gestarteten Spendenaktion sind bereits mehr als 100 Spender nachgekommen und haben an einem Tag über 6000 Euro für das Projekt zusammengetragen. (epd/ig)