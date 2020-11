Anzeige

Parteien Regensburger Signal gegen Jobabbau SPD-Landtagsfraktionsspitze kämpft mit Gewerkschaft für Mitarbeiter bei Conti und Vitesco. Appelle gibt es auch zu Corona.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Protest gegen Jobabbau: Die „Regensburger Erklärung“ unterzeichneten (v.l.) Continental-Betriebsratsvorsitzender Herbert Brücklmeier, Vitesco-Betriebsratschef Thomas Schmidt, SPD-Landtagsfraktionschef Horst Arnold, Fraktionsvize Margit Wild, der Geschäftsführer der IG Metall Regensburg, Rico Irmischer, und Gewerkschaftssekretärin Anne Karras. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Die Haupt-Mission der SPD-Landtagsfraktionspitze am Montag in Regensburg: Solidarität mit den bis zu 2100 Mitarbeitern, die nach Gewerkschaftseinschätzung bei Conti und Vitesco um ihre Jobs fürchten müssen. Die „Regensburger Erklärung“, die am Mittag vor dem Gewerkschaftshaus unterzeichnet wird, zielt auf die Leitung der Unternehmen, aber auch die bayerische Regierung, die alles Menschenmögliche unternehmen sollen. Auch in Sachen Corona-Strategie sehen Fraktionschef Horst Arnold und seine Fraktionsvize, die Regensburger SPD-Landtagsabgeordnete Margit Wild, in mindestens drei Punkten Nachholbedarf.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### „############ #########“ ### ### ############## ######, ### ############ ####### ## ######. ### ### #### ### ### ## ####### ##### ### „########## ##########“, ##### #### #########, ### ############### ### ## ###### ##########. ### ##### ###########, ### ### ######### ### ########### ########### ######, „##### ####### ### ### ##### ########“, ######## ####.

### ##### ### ### ############## ## ### ################## ###### ####### ###### ### ### ####### ############ ############### #########, ### ################ ### ###### ### ################ ########## ### ### ########### ######################, ## ### ######, ##############, ####### ### ############ ########### ######.

### ### ################### ##### ### ###-############### #### ###### ####### ############ ######## ########### ### #### ####### ########## ######-####### ##########. ###### ####### ####, #### ## ####-######## ##### ########### ####, ### ### ######## ######## ### ### #####. „### ###### ######, ### ### ################ #### ####### ## ##### ####### ### ### ### ### ## ### ################ ##########.“ ###### ### ## ##### ###### #### ## ##### ##### ## ################# ###### ##### ###############. ###### ###### ### #### ######-############### ###### #########, #### ### „### ######### ### ####### ###### - ######## #### ### #######“. ### ###########, ########## ### ###### ###### #### ####### ###### ##### ######## #################### ########## ######, ####### ## #####- ### ########### ##### ######################## ####### ###### ####### ####. #### ##### ######## ### ## #### #### #####. „### ##### ### #######-####### ##### ######## ######## #######, ### ### #### ### ####### ########## #####“, ##### ### ####### #######.

##### ######### ####### ######### ### ### ###############. ### ######## ########### ## ### ####### ##### ###### ## ######## #####. ## ##### ## ########## ### ## ##### ####. ### ############ ###-#### ######### ######## #####, ####### ## ###### ### ########### ########## ##########. ###### ####### ########### ### ###### ############ ###### ### ####### #### ###### ## ############ ######-##### ########. ###### ######## ## ###### ############ ### ############## ########## ### ######-######-#### ### ####. ########### ### ### ### ######### ######### ############### ####### ######### ########## ############# ### #######################, ############# ### ################# ########. ###### ##### ####### #### ### ### ############# ### ######## ######## ######.

###-#######: #### ### #########

## ########## ##### ### ######### ###### ############ #######: ################# ######## ###### ##### ##### ####### #### ######### ## #### #### ########### - ### ###-############### ### ######## ##################### ### ####### ##### ### ######## ################### ####### ### ##### ###### ####### ### ######## ########## #########. ###### ##### #### ## ###### ##### ####, ### ### ### ###### ## ###### ######## ####. ## ####### #### ####### ######## ##########. „### ### ## ## ### ### ######## #####.“ #### ######## ####### ##### #########. ### ####### ####### ### #####. ## ###### #### ### ######### ### ### ############# ### ### ######, ### ## ###### ####### ###. „### #### ### ### ##########, ####### ### ##### ## ############. ### ##### ### ### #### #########.“