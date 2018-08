Dreharbeiten Regensburger zieht Filmdiven an Alexander Beck ist Kostümbildner. Seinem Geschmack vertrauen Stars wie Hannelore Elsner und Uschi Glas. Ein Besuch am Set

von Christine Straßer

Alexander Beck zeigt einige Glanzstücke seiner Kostüme für den Film „Club der einsamen Herzen".

Landshut.Hannelore Elsner ist die Einzige, die eine Sonnenbrille aufsetzen darf. Bei Uschi Glas ist der oberste Blusenknopf geschlossen und Jutta Speidel muss – Hitze hin oder her – ihr Strickjäckchen anziehen. Kostümbildner Alexander Beck hat den Monitor, auf dem zu sehen ist, was gerade in der Landshuter Altstadt gedreht wird, genau im Blick. Alles, was die 23 Schauspieler in dem ARD-Fernsehfilm „Club der einsamen Herzen“ tragen, hat er sich überlegt und zusammengestellt. Alles in allem sind das zwischen 250 und 300 Kostüme. Ein paar davon gibt es zur Sicherheit doppelt.

Am Set beobachtet Beck, ob alles stimmt. Das olivgrüne Strickjäckchen, das Jutta Speidel am liebsten weglassen würde, hat Beck auf dem Flohmarkt gefunden und selbst gefärbt. Die Arbeit für diesen Film war eine besondere für den gebürtigen Regensburger. Denn Beck wusste schon seit langem von dem Projekt, weil er Regisseurin Christine Hartmann gut kennt und sich immer wieder mit ihr darüber austauschte. Sie sagt über ihn schlicht, dass er „der beste Kostümbildner“ sei.

Den Charakter sichtbar machen



„Wir haben das zusammen entwickelt“, schildert Beck. Wie so oft beim Film, dauerte es, bis die Finanzierung stand. Das hatte aber auch einen Vorteil. Beck trug seine Ideen schon jahrelang im Kopf mit sich herum und sobald er ein passendes Teil entdeckte, sicherte er es sich. Normalerweise beträgt die Vorbereitungszeit für so einen Film wenige Wochen. Im Zentrum der Handlung stehen drei Frauen, deren Charakter und Entwicklung sich in den Kostümen widerspiegeln soll. Kiki (Hannelore Elsner), Maria (Uschi Glas) und Helga (Jutta Speidel) waren in ihrer Jugend Freundinnen. Nun sind sie alle knapp 70 und haben sich aus den Augen verloren. Aber dann kehrt die unkonventionelle Chanson-Sängerin Kiki überraschend in die beschauliche Kleinstadt zurück und stellt ihrer aller Leben auf den Kopf. Die drei Freundinnen wollen ihren Jugendtraum wahr machen und ein Tanzcafé eröffnen.

„Ganz was Schönes“, werde man zu sehen bekommen, meint Hannelore Elsner über die Kostüme. Vor allem ihre eigenen stechen sofort ins Auge. Beim Dreh vor dem Haus Landshut 178, einem ehemaligen Gasthof, trägt sie einen bodenlangen, gestuften Tüllrock. In dem Sprinter, in dem die Kostüme verstaut sind, zeigt Beck noch ein silbernes Paillettenkleid, dass Filmfigur Kiki bei einem Gesangsauftritt tragen wird und einen rosafarbenen Kimono. Den gibt es auch in der Größe der Stuntfrau, denn Kiki wird damit in einer Szene in einen Fluss stürzen.

Auf wenigen Quadratmetern hängen in dem Sprinter nicht nur eng an eng die Kostüme sortiert nach Filmfigur, sondern es sind auch Waschmaschine, Bügelbrett und Nähmaschine untergebracht. Im Fußraum sind Schuhe, Schmuck und Zubehör verstaut, jeweils fein säuberlich in einer Tüte verschlossen. Möglichst einfach und schnell soll sich alles finden lassen. Dabei ist der Sprinter mit 3,5 Tonnen noch die kleinere Variante, bei richtig großen Produktionen habe er einen Siebentonner, sagt Beck.

Vom Drama bis zum Kinderfilm



So war das zum Beispiel, als er die Kinofilme aus der Edelstein-Trilogie nach den Romanen von Kerstin Gier ausstattete. Im vergangenen Jahr hat Beck die Kostüme für den Kinofilm G’stätten entworfen. Die Geschichte um eine verbotene Liebesbeziehung zwischen zwei Geschwistern in einem Schwarzwalddorf in den 1950er Jahren war auf der Berlinale mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet worden. Für das nächste Jahr hat Beck einen „schönen Kinderkinofilm“ in Aussicht.

Die Arbeit am Filmset Buchführung: In einem Ordner ist jedes Kostüm abfotografiert und genau beschrieben, welche Teile dazugehören. Im Drehplan ist notiert, wann es zum Einsatz kommt. Um Anschlussfehler zu vermeiden, werden Details notiert: Über welchem Arm war die Tasche? Welche Knöpfe waren zu?

Handarbeit: Als gelernter Herrenschneider sitzt Alexander Beck auch selbst an der Nähmaschine und legt Hand an die Kostüme an. Er sieht sofort, ob ein Kleid perfekt sitzt, und legt Wert auf Details. Denn die spiegeln wider, wie eine Figur denkt und sich fühlt.

Eigentlich ist Beck gelernter Herrenschneider. Aber er verließ Regensburg in Richtung München, wo er an der Staatsoper in verschiedenen Abteilungen arbeitete. Zwei Jahre lang war er auch der Garderobier, der die Herrensolisten betreute. Zum Film kam er über ein Praktikum. Er arbeitete sich hoch, war verschiedentlich Kostümassistent. Bei „Club der einsamen Herzen“ ist er der Chef eines vierköpfigen Teams. An aufwendigeren Drehtagen werden er, seine Assistentin und die zwei Garderobieren noch von drei Hilfskräften unterstützt.

„Geduld und Einfühlungsvermögen“ zeichnen einen guten Kostümbildner aus, beschreibt Beck. Mit Hannelore Elsner hat er sich zum Beispiel intensiv ausgetauscht, um zu erfahren, wie sie ihre Figur sieht und begreift. Am Set bringt er ihr sogar die Schuhe. Schwarze Pumps. Seitlich hat Beck rote Kussmünder darauf geklebt. Jedes Detail soll stimmen.