Gastronomie Regensburgs strahlender Sternekoch Wer gut speisen will, ist im Storstad richtig. Anton Schmaus hat den Michelin-Stern quasi abonniert.

Von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Metro-Geschäftsleiter Wilhelm Stadler (rechts) überreicht Anton Schmaus seinen Michelin-Stern. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Exklusiv und trotzdem puristisch tischt Regensburgs Sternekoch Anton Schmaus im Storstad auf. Das dreigängige Mittagsmenü kostet 40 Euro, am Abend stand gestern Salzwiesenlamm mit Linsen, Curry und Joghurt (48 Euro) auf der Speisekarte. Die Tagliolini werden mit Périgord Trüffel (fünf Euro je Gramm) gereicht. Schmaus’ schnörkellose Küche dekoriert der Guide Michelin nun schon seit Jahren mit einem Stern. Den bekam der 36-Jährige gestern ganz offiziell erneut überreicht.

Groß ist bei Schmaus nach wie vor die Freude angesichts der „Bestätigung einer herausragenden kulinarischen Leistung“ seines Teams und seines Restaurants. Mit der Zeit sei er am Tag der Entscheidung aber „immer ruhiger und entspannter“ geworden, weil er die Leistung seines Teams über das Jahr hinweg besser einordnen könne.

Kritiker geraten ins Schwärmen

Es ist die besondere Art der Zubereitung, die Kritiker zum Schwärmen bringt. Schmaus, der im Bayerischen Wald aufgewachsen ist, spricht von einer sehr produktorientierten, modernen Küche mit Einflüssen aus der ganzen Welt. Er steht für eine neue deutsche Küche auf klassischer französischer Basis. Er orientiert sich aber auch an moderner skandinavischer Küche und arbeitet mit Aromen und Kochtechniken aus Asien. Das Mediterrane hat er aber ebenfalls drauf. Die Michelin-Tester loben die „unverkennbare Finesse auf dem Teller“ und den „auf den Punkt gebrachten Geschmack“.

Im Storstad – das schwedische Wort für Großstadt – soll es um den Geschmack gehen. Er will seine Gäste, die auch in Turnschuhen kommen dürfen, in seinem Restaurant über den Dächern der Stadt glücklich machen. Von außen sehen die Feinschmecker zwar nur einen Glaskasten mit dem Schriftzug des Lokals. Das bedeutet jedoch nicht, dass Schmaus nicht ehrgeizig wäre. Und er hat es mit – vielleicht auch gerade dank – seiner Uneitelkeit weit gebracht.

Schmaus kocht für die DFB-Elf

Sportlich ist die Aufgabe, der sich der 36-Jährige im Sommer stellen muss. Er kocht beim WM-Turnier in Russland für die deutsche Fußballnationalmannschaft und will im Kreis des Teams seinen Teil zum Erfolg beitragen. Für die Herausforderung sieht er sich gerüstet, weil ähnliche Grundvoraussetzungen wie für die Verteidigung eines Sternes gelten: ein hohes Maß an Konstanz, Kreativität und Qualitätsbewusstsein.

Dabei schlägt Schmaus übrigens keine Kochbücher auf, wie er schon vor Jahren verriet. Rezepte schreibt er nicht auf. Für die Mittelbayerische hat er in den vergangenen Jahren aber seine Ideen für ein Weihnachtsmenü notiert und künftig wird er wohl öfter Gerichte vorstellen.

