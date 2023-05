Wetterprognose Regenwetter zum Wochenbeginn, Vatertag freundlicher Der Wonnemonat Mai zeigt sich im Freistaat nicht von seiner besten Seite. Nach einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Montag bayernweit einzelne Gewitter und stellenweise Starkregen geben, in hohen Lagen schneit es. Zum Feiertag soll es freundlicher werden.

Segelboote fahren über den wolkenverhangenen Ammersee. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München.Der Regen fällt in Bayern am Montag in rauen Mengen: Stellenweise sei innerhalb einer Stunde mit 25 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Dazu gebe es teilweise Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Hagel. Oberhalb von 1500 bis 2000 Metern fallen laut DWD bis zum Abend zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee, in höchsten Lagen sei mit bis zu 20 Zentimetern zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag ziehe Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf.

Am Dienstag setze sich der Regen vor allem südlich der Donau weiter fort. Nur im nördlichen Franken soll es trocken bleiben. In der Nacht zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze laut Vorhersage auf 1200 Meter. Dafür klingt der Regen langsam ab, vor allem in Franken zeigt sich am Mittwoch auch manchmal die Sonne, teilt der DWD mit. Nachts sollen am östlichen Alpenrand letzte Tropfen fallen. Bei fünf bis ein Grad werde es stellenweise frostig.

Der Vatertag verspricht laut DWD dann bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trockenes Wetter. Die Höchstwerte liegen demnach tagsüber zwischen 13 und 18 Grad. Nachts könne es bei 7 bis 3 Grad erneut örtlichen Frost in Bodennähe geben.