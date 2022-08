Leichtathletik-EM Regierung gratuliert Athleten zu „grandiosem Ergebnis“

Die Bundesregierung hat den deutschen Athletinnen und Athleten zu ihrem „grandiosen Ergebnis“ bei den Europameisterschaften in München gratuliert. „26 mal Gold, 20 mal Silber und 14 mal Bronze - das ist eine wirklich herausragende Bilanz von insgesamt 60 Medaillen bei diesen European Championships“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag in Berlin. Das verdiene eine ausdrückliche Würdigung. „Ein großes Dankeschön an alle Athletinnen und Athleten für diesen schönen Sportsommer und für die gute Ausrichtung dieser Spiele an die Stadt München.“

dpa