Prozesse Regierungspräsident sagt als Zeuge in Korruptionsprozess aus Im Korruptionsprozess um den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) hat der Regierungspräsident der Oberpfalz, Axel Bartelt, als Zeuge ausgesagt.

Mail an die Redaktion Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Regensburg.In der Verhandlung am Dienstag vor dem Landgericht ging es um die Bestellung des ebenfalls angeklagten Bauunternehmers Volker Tretzel in den Verwaltungsrat der Sparkasse im Jahr 2014. Zudem stand eine Rechtsaufsichtsbeschwerde der CSU-Stadtratsfraktion im selben Jahr gegen die Stadt im Zusammenhang mit der Vergabe des Bauprojektes Nibelungenkaserne an Tretzel auf der Agenda.

Zur Rechtsaufsichtsbeschwerde der CSU-Stadtratsfraktion berichtete Bartelt, er habe diese 2014 zurückgewiesen. 2017 seien ihm dann von der Staatsanwaltschaft Unterlagen zum Ermittlungsverfahren gegen Wolbergs vorgelegt worden mit der Frage, ob er damals auch so gehandelt hätte, wenn ihm diese Informationen bekannt gewesen wären. Bartelt sagte, die Unterlagen hätten unter anderem Zitate aus abgehörten Telefongesprächen beinhaltet, was ihn überrascht habe. „Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich war ziemlich perplex.“

Die Ermittler seien offensichtlich davon ausgegangen, dass Wolbergs - via E-Mail - von den mutmaßlichen Absprachen bei der Vergabe des Bauareals gewusst habe und somit schuldig sei. „Wir haben nichts bekommen, was zu seinen Gunsten gewesen wäre.“

Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen.