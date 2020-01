Infektion Region ist auf Coronavirus vorbereitet Nach einem Fall in Hessen befürchten Ärzte auch in Ostbayern Ansteckungen. Die Kliniken haben deshalb Maßnahmen ergriffen.

Von Dr. Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Die Barmherzigen Brüder in Regensburg sind, wie alle anderen Kliniken in Ostbayern, auf einen Fall von Coronavirus vorbereitet. Foto: Eckl

Regensburg.Angespannte Lage, aber kein Grund zur Panik: Die Kliniken der Region sind vorbereitet auf den Fall, der mit mittlerer Wahrscheinlichkeit auch eintreten wird. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus in Hessen und einem ersten – unbegründeten – Verdachtsfall in Bayern kann davon ausgegangen werden, dass es auch in Ostbayern Infektionen geben wird. Doch Ärzte warnen vor Panikmache: Das Virus sei im Prinzip nicht gefährlicher als die Influenza, die kann allerdings auch tödlich enden.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„####### ##### ## ##### #### ## ##### ###### ### ### ### ############ ######## ############## #### ### ##### #### ##### ## ### ######.“ #### #### ####### ### ##### ##### #######. ##### ### ### ########### #### ############ ### ### ############ #########, „#### ####### ### ### ### ######### #### ###### ### ######### ###### #### ############### ######### ######### #########“. ## ### ####### ########## ### ### ####-#####.

### ###### #### ##. ####### ####, ######## ### ######### ########### ## ######## ##. ####### ## ##########, ##. ### ##### #### #### ##### ### ###### ##### ### #### ### ######### ###### ############## ##### ##### #########. „### ### ############# #### ### ########### ## ##### ### ## #### ## #### ######## ### ##### ############ ########### #########. ### ##### ############### #### #### #### ######### #### ########## ######.“ ### ###### ###########, ###### ### ################## ### ############## ### ######## ### ########### ######## ##### ### ###### ##### ######### ####### #### „### ###### ### ############## ### ### ############## ## #####“ ##.“

##### #### ### #### #### ### #######: ##### ### #### ######### ##### ########## ### #### #### ############# ### ###### ### ### ######### #### ##### ##### ########### „######### ##### ## ################. ######### ############ ### ##### #### ######## ### ##### ######### ####### ## ##### ###########-#### ###### #### ######### ####“, #### ##. ###. ######## ######, ######## ### ######### ###### ####### ## ######## ##### ## ### #####. #### #### ###### ####### ### ### ######## #########-#####: „#### ### ##### ######## #### ##### #### ####### #### ########, ##### ####### ########## ## ########.“

##########: „######-##### ### ############“

## ##### #### ### ### ## ### ####### ######## ###### #### ### ########### #####-###### ### ######-####-######### ###. ####### ###### ######### ### ###### ######### ######### ### ##### ########### ###-######-########### ############. ### #################### ####### ##### #### #### #####. #########, ### ### ######### ### #### ################ ## ### ###### ###### ### ############ ##### ########## ### ## ## ##### ### ### ######### ## ##### #########, ###### ## ############ #########. ########## ######## ### ### ## ##### ## ### ##### ######## #### ######### ################. ### ############## ######### ## ###### #####. „### ##### ### ########## ####### ### #####-######### ### #### #### ############, ############ ### #####, ############ ######## ### ############ ################“, #### #### ##. ###### ### #####.

„###### ##### ######### ###### ################“

##. ##### ######## ### ######## ### ############### ## ########### ### ############ ###### ## ##########. ## ##### ##### ##### ###### ### ### ######: „### ######### ######### ###### ### ### ###### ##### ########## ##### ######### #### ### ### ### ###### ################“, #### ##. ########. ## ######## ###### ### ####### ###, ### ##### ## ### ##### ######## #### ### ##### ### ##### ####### ######### ####, „### ## ######### #############, ### #### ### ######### ########## ####. #### #### #### ##### ##### ######## ####, ### #### ### ##### ###### ##########.“

######### #### ####### #########

### ######## #### ######### ## ### ##############, ###### ### #### ### ########### ############## ######. ### ### ######### ### ######### #### ## #### ####### ##### ######### ### ########## ##########-########### „#########, ### ####### ############ ### ############### ### ######### ######### ######### ### ## ########### ######### ######“. ### ######### ###### ### ################# ####### ########. ### ######### ### ########## ### ###################### (###) #### ### ######-####-######## ##########, ###### ########## #### ##### ######## ### #########, ### ### ################# ### ### ############# ############. ### ############ ############## ############## ####: „### #### ### ############ ##### ######-##### ### ###########.“

#### ##. ###### #######, ################ ######### ####### ### ######### ########### ### ######### ####### ### ################ ## ########### ##. #####, ####### ## ########## #### „#### ############ ##### ############# ### #### ### ##### ######### ### ### ########, ### #### ###### ###################### ########### ######“.