Arbeitsmarkt Regionaldirektion stellt Arbeitsmarktstatistik für April vor

Die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit wird heute (10.00 Uhr) ihre Statistik für April bekanntgeben. Zuletzt war die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat dank der Frühjahrsbelebung leicht zurückgegangen, allerdings nicht so stark wie in den Vorjahren. 258.732 Menschen waren im März in Bayern arbeitslos gemeldet - und damit 3,8 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Arbeitslosen um 12,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,4 Prozent.

dpa