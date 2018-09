Tradition Regionale Autoren bei den Mundarttagen Bei dem Festival in Deggendorf präsentierten Autoren Werke im jeweiligen Heimat-Dialekt. 2019 wird Jubiläum gefeiert.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Bei den Mundarttagen trugen die Autoren Prof. Dr. Nelu Bradean-Ebinger, Zita Schrott, Doris Wildgrube, Herbert Wildmoser, Cilly Kaletsch, Carola Hofmeister und Veronika Petermann – hier mit OB Christian Moser und Organisation Gisela Sebele – ihre Werke vor. Foto: Bäumel-Schachtner

Deggendorf.Die Stadt Deggendorf in Niederbayern hat vor 24 Jahren eine ganz besondere Veranstaltung ins Leben gerufen: Die Mundarttage. Dabei steht der Dialekt im Vordergrund. Am Wochenende war es, ein Jahr vor dem großen Jubiläum, wieder soweit: In neun Wirtshäusern wurden von verschiedenen Autoren mundartliche Stücke gelesen.

Nach einem Dialektgottesdienst am Sonntag unterstrich Kultusminister Bernd Sibler (CSU) bei einem Festakt die Bedeutung der Mundart, auch für Kinder. Vorher lasen an neun Schulen und in insgesamt 30 Klassen Heimatdichter Kindern etwas vor. Aber auch Erwachsene konnten verschiedene Ausprägungen des Dialekts erleben und waren zur Eröffnungslesung ins Alte Rathaus von Deggendorf geladen, wo neun Heimatdichter ihre Werke vorstellten. Natürlich war auch der Oberpfälzische Dialekt vertreten.

Liebeserklärung an den Dialekt



„Mit 13 Jahr hamm’s mi zum ersten Mal mit Sie ang’sprochen. Mit 55 Jahr hamm’s mi beim Bader g’fragt, ob i an Seniorenschnitt hamm möcht. Jetzt bin i g’spannt, wann’s mi wieder zum ersten Mal mit Du anreden“ – mit seinem kurzen Text im Oberpfälzer Dialekt hat der gebürtige Weidener Konrad Zahn den Nerv der Zuhörer ebenso getroffen. Auch die weiteren Autoren begeisterten mit kurzen Werken. Diese kamen beileibe nicht nur aus der Region. So vertrat Prof. Dr. Nelu Bradean-Ebinger die Donauschwaben aus Ungarn, Zita Schrott war bis aus Südtirol angereist, Veronika Petermann aus der Nähe von Melk in Österreich und Doris Wildgrube kam aus dem Vogtland. Überall dort wird Bairisch beziehungsweise Österreichisch gesprochen – wenn auch zum Teil von einer kleinen Minderheit. In Deggendorf merkten die von weither angereisten Autoren sofort, dass sie verstanden werden.

Oberbayern wurde vertreten durch Cilly Kaletsch und Herbert Wildmoser, Niederbayern von Carola Hofmeister als Schwarzach, Leiterin des Deggendorfer Mundartkreises, und der bekannten Deggendorfer Autorin Gerti Reinhardt, die den Besuchern „Ein Stück Paradies“ vortrug. Hofmeister hatte zuvor die Lacher auf ihrer Seite mit ihrer kurzen Episode über einen Krankenhausbesuch eines alten Weibleins, das zwei „preußischen“ Ärzten erklären musste, weshalb sie gestürzt ist – sie ist nämlich über den „Schmoizhofern“, auf Hochdeutsch Schmalztopf, gefallen. Die Themen der anderen Werke waren divers – von der Ode an die Donau, verglichen mit dem Lebenslauf eines Menschen, über die Heuernte bis zu Liebeserklärungen an den eigenen Dialekt. Jeder Vortragende hatte drei Minuten Zeit, so dass das Publikum im Alten Rathaus einen sehr abwechslungsreichen Einblick in die Welt der Mundartliteratur bekam.

Der kleine Sohn ist der „Bazi“

Deggendorfs Oberbürgermeister Christian Moser betonte die Bedeutung des Mundarttages. „Dialekt ist Heimat und Identität, er macht uns aus“, erklärte der OB. Um die Vielfalt abzubilden, habe man auch Kulturschaffende außerhalb Bayerns eingeladen. Gefragt nach „seinem“ eigenen bairischen Wort, sei das ganz spontan der „Bazi“ gab Moser zum Besten: So werde sein sechsjähriger Sohn Leo genannt, dem ab und an der Schalk im Nacken sitzt: „Das Wort trifft es genau. Dem kann man nicht bös’ sein, aber er will’s immer wieder wissen.“ Sogar die zweijährige Schwester könne zwar noch nicht „Leo“ sagen, aber „Bazi“.

„Dialekt ist Heimat und Identität, er macht uns aus.“ Christian Moser, Deggendorfer Oberbürgermeister



Für Tagungsleiterin Gisela Sebele, die das Programm für die vier Tage von Donnerstag bis Sonntag auf die Beine gestellt hat, ist es der 15. Besuch bei den Mundarttagen, seit drei Jahren organisiert sie diese selber. In dem Bereich tätig ist sie schon seit 30 Jahren. „Ich bin ein bayerischer Zigeuner“, erklärte sie schmunzelnd und streifte Stationen in Dingolfing, Straubing und München – doch seit 25 Jahren ist sie im Rottal sesshaft geworden. Sie hat die Dialektvielfalt miterlebt, spricht immer noch so, wie sie es gelernt hat: „Boarisch is de Sprach‘, de i g’lernt hab von kloa auf – zum redn und ned zum schreibn, Mundart eben. Deutsch is mei Vatersprach, vom Vater Staat gelernt und notwendig im Umgang mid Behörden und Ämtern.“ In der Bevölkerung wurden die Mundarttage gut angenommen – sie sind längst etabliert.

Was ist Bairisch? Definition: Ein Dialekt ist eine lokale oder regionale Sprachvarietät. Als bairische Dialekte oder bairische Mundarten wird ein Dialektverbund nichtstandardisierter Varietäten im Südosten des oberdeutschen Sprachgebietes zusammengefasst, die zum deutschen Sprachraum gezählt werden. Die bairischen Mundarten werden im Osten des oberdeutschen Sprachraums gesprochen und daher auch als Ostoberdeutsch bezeichnet.

Sprachraum: Unterschieden wird zwischen Nordbairisch, Mittelbairisch und Südbairisch. Der bairische Sprachraum umfasst in Bayern die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und je einen kleinen Teil Ober- und Mittelfrankens, in Schwaben das Gebiet östlich des Lechs, das Staatsgebiet Österreichs mit Ausnahme Vorarlbergs, ferner Südtirol, die zimbrischen und karnischen Sprachinseln in Oberitalien und das südliche Vogtland in Sachsen.

