Günzburg Regionalzug erfasst Auto an unbeschranktem Übergang

An einem ungesicherten Bahnübergang in Kötz (Landkreis Günzburg) hat ein Regionalzug einen Wagen erfasst. Die 86-jährige Fahrerin kam am Donnerstag leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die 14 Passagiere, darunter der Zugführer und das Personal, blieben demnach unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

dpa