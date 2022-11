Lindau (Bodensee) Regionalzug fährt in umgestürzten Baum: Keine Verletzten

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn ist am Sonntag bei Wasserburg am Bodensee in einen umgestürzten Baum gefahren. Laut Bundespolizei wurde niemand verletzt. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ über den Unfall berichtet.

dpa