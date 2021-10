Anzeige

Bahn Regionalzug in Bahnhof entgleist Im schwäbischen Nördlingen ist ein Waggon eines Regionalzuges entgleist.

Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Nördlingen.Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) sagte. Die Fahrgäste konnten demnach den Zug noch selbstständig verlassen.

Warum der Waggon am Dienstagnachmittag in Nördlinger Bahnhof aus den Schienen gesprungen ist, stand zunächst nicht fest. Die DB richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Möttingen und Bopfingen in Baden-Württemberg ein.

