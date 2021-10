Anzeige

Bahn Regionalzug in Bahnhof entgleist: Hoher Sachschaden Ein Schaden von etwa 500.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nördlingen.000 Euro ist beim Entgleisen eines Regionalzugs im schwäbischen Nördlingen entstanden. Warum der Waggon am Dienstagnachmittag im Nördlinger Bahnhof aus den Schienen sprang, war noch unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Deutsche Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Möttingen und Bopfingen in Baden-Württemberg ein.

Bei dem Unfall war niemand verletzt worden. Die Fahrgäste konnten den Zug selbstständig verlassen.

Wann die Strecke wieder freigegeben wird, sei noch unklar, teilte ein Bahnsprecher mit. Die Bahn bestellte einen Kran, um den Zug wieder aufs Gleis zu setzen.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-578507/2