Kriminalität Regionalzug mit Steinen beworfen Unbekannte haben in Niederbayern einen Regionalexpress mit Steinen beworfen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ergoldsbach.Mit Steinen haben Unbekannte einen Zug in Niederbayern beworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Regionalexpress am Sonntagmorgen den Bahnhof Ergoldsbach (Landkreis Landshut) verlassen, als ein oder mehrere Täter vom gegenüberliegenden Bahnsteig Steine warfen. Dabei wurde eine Scheibe getroffen. Der Schaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt, die Bundespolizei ermittelt.

