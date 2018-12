Bahn

Regionen wollen schnellere Bahnverbindung nach Nürnberg

Die Bahnverbindung zwischen Stuttgart und Nürnberg soll verbessert werden. Darauf haben sich das Land und die betroffenen Regionen am Mittwoch in Stuttgart geeinigt. Dafür soll ein Ausbau der Murrbahn sowie der Remsbahn zwischen Stuttgart und Crailsheim untersucht werden, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Mit dem Streckenausbau auf diesen Teilstücken in Richtung Nürnberg könnte die Fahrzeit verkürzt werden.