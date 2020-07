Anzeige

Wetter Regnerischer Start ins Wochenende in Bayern Zum Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern teils auf viel Regen gefasst machen.

Mail an die Redaktion Regentropfen fallen in einen Eimer. Foto: Thomas Frisch/dpa/Archivbild

München.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet andauernden Regen in den Alpen sowie zeitweise Regen und Schauer in Niederbayern und Schwaben. Die Meteorologen gehen von Höchsttemperaturen von 18 Grad in Niederbayern und bis zu 24 Grad in Mainfranken aus.

Am Samstag rechnet der DWD mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Insbesondere im Westen Bayerns setzt sich demnach teils die Sonne durch, während es im Osten zu Schauern und möglicherweise zu Gewittern kommt. Am Sonntag wird bei Höchsttemperaturen von 23 bis 29 Grad ähnliches Wetter erwartet.