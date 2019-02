Unfälle Rehaklinik wegen Brands evakuiert Wegen eines Brands in einem Laborraum sind mehrere Etagen einer Rehaklinik in Bayreuth evakuiert worden.

Bayreuth.Knapp 100 Patienten wurden nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag vorsorglich in einer Turnhalle der Klinik untergebracht. Verletzt wurde niemand. Ursache für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt im Bereich eines Computers. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass die meisten Patienten eineinhalb Stunden später wieder zurück in ihre Zimmer konnten. Den Sachschaden gab die Polizei mit etwa 40 000 Euro an.