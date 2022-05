2. Bundesliga Rehm zu Aufstiegsziel: Dafür „muss alles funktionieren“

Absteiger FC Ingolstadt will den Großteil der Personalplanungen bis zum Trainingsauftakt in einem Monat erledigt haben. „Aber normalerweise bleiben immer noch ein, zwei Positionen offen. Der Großteil des Kaders sollte aber stehen“, sagte Trainer Rüdiger Rehm dem „Donaukurier“ (Mittwoch) in einem Interview.

dpa