Verkehr Reichhart: Deutlich mehr Züge für Großraum Regensburg Im Großraum Regensburg sollen vom Jahr 2024 an deutlich mehr Nahverkehrszüge fahren: Zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am späteren Nachmittag soll es dann auf fünf Strecken mindestens einen Halbstundentakt geben.

Mail an die Redaktion Hans Reichhart (CSU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Regensburg.Das kündigte Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Montag bei einem Termin in Regensburg an. Er sprach von einer „Regio-S-Bahn“ und einem „S-Bahn-ähnlichen Verkehr“.

Die Züge sollen auf den bestehenden Trassen fahren - man werde dort das maximal Mögliche herausholen, sagte Reichhart. Aufgewertet werden sollen die Streckenäste nach Eggmühl/Landshut, Schwandorf, Straubing, Nürnberg und Ingolstadt. Einen durchgängigen 30-Minuten-Takt wird es aber bis auf Weiteres nicht geben. Dazu müssten auch noch die Ergebnisse eines Gutachtens abgewartet werden, sagte Reichhart.