Adelzhausen Reifen fliegt quer über Autobahn und trifft Autos

Ein Autoreifen ist auf der A8 in Schwaben quer durch die Luft geflogen und auf zwei Fahrzeuge gefallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde dabei niemand schwer verletzt. Der Reifen hatte sich in der Nacht auf Mittwoch bei Adelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Kleintransporter gelöst.

dpa