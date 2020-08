Anzeige

Kriminalität Reifen löst sich auf Autobahn von Anhänger: Unfall Ein Autoreifen hat sich auf der Autobahn 9 in Oberbayern von einem Anhänger gelöst und einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eching.Der Fahrer bemerkte den Verlust auf Höhe von Eching (Landkreis Freising) in der Nacht zu Montag und sicherte die Unfallstelle ab, wie die Polizei mitteilte. Seine beiden Mitfahrer, ein 37 Jahre alter Mann und eine 33-jährige Frau, liefen zu dem Reifen. Dann fuhr nach Polizeiangaben ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Wagen gegen den Reifen und schleuderte ihn damit in Richtung der beiden Mitfahrer, die getroffen und an den Beinen verletzt wurden. Beide mussten ins Krankenhaus. Der Unbekannte habe zunächst angehalten, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, hieß es. Nach ihm wird nun gesucht.