Verkehr Reifen löst sich und beschädigt Kleintransporter Ein Lastwagen hat während der Fahrt auf der Autobahn 8 einen Reifen verloren, der nicht nur Hunderte Meter über die Fahrbahn schlingerte, sondern auch einen Kleintransporter beschädigte.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Gersthofen.Der Lkw-Fahrer war in Richtung München unterwegs, als sich bei Gersthofen (Landkreis Augsburg) auf der linken Seite ein Rad von der Doppelbereifung löste. Der Reifen rollte erst gegen die Front und anschließend die rechte Fahrzeugseite eines Kleintransporters, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach etwa 300 Metern blieb das Rad auf dem Beschleunigungsstreifen der Raststätte Edenbergen liegen. Offenbar hatte sich der Reifen am Mittwoch aufgrund eines technischen Defekts gelöst. Der verursachte Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.