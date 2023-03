Deutsche Eishockey Liga Reimer nach emotionalem Karriereende: „Einfach nur dankbar“ Einmal mit Spielende kurz durchpusten und dann nur noch Umarmungen und Glückwünsche entgegen nehmen - mit vielen Emotionen hat DEL-Rekordtorjäger und -Rekordscorer Patrick Reimer am Freitagabend die Bühne Deutsche Eishockey Liga verlassen. Nach dem Aus seiner Nürnberg Ice Tigers in den Pre-Playoffs gegen die Fischtown Pinguins ist die knapp 20-jährige Karriere des 40 Jahre alten Olympiahelden von 2018 vorbei. „Ich bin einfach nur dankbar“, sagte der Angreifer nach dem 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) gefasst bei MagentaSport.

Mail an die Redaktion Kapitän Patrick Reimer verabschiedet sich von den Fans. Foto: Daniel Löb/Daniel Löb/dpa

Nürnberg.Im Gegensatz zu einigen Weggefährten konnte Reimer da seine Tränen noch zurückhalten. Sein Teamkollege Oliver Mebus weinte währenddessen hemmungslos. „Er ist ein großartiger Spieler und ein toller Mensch“, hatte der Verteidiger zuvor gesagt. Auch vom Gegner gab es viel Anerkennung. Die innigste Umarmung bekam Reimer von seinem einstigen Weggefährten Alexander Sulzer. Mit dem früheren NHL-Verteidiger und heutigen Co-Trainer Bremerhavens und der Nationalmannschaft hatte er einst bei der Düsseldorfer EG zusammen gespielt.

In knapp 20 Jahren DEL spielte Reimer nur für die DEG und Nürnberg 1069 Mal. Dabei schoss er 394 Tore und sammelte 859 Punkte - beides Rekordwerte in der Liga. Mit der DEG wurde er zweimal Vize-Meister, zum Titel reichte es nie. Dafür war er wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft, die 2018 mit dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang den bislang größten Erfolg im deutschen Eishockey erreicht hat.

Seinen alten Spezi Sulzer, mit dem er als Teenager bereits in der Jugend des ESV Kaufbeuren spielte, könnte er in Zukunft vielleicht beim Deutschen Eishockey-Bund wiedersehen. Reimer werden Ambitionen nachgesagt, die Zukunft des DEB in verantwortungsvoller Position mitzugestalten.