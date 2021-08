Anzeige

Kriminalität Reisender wird wegen vier Haftbefehlen gesucht: Festnahme Die Bundespolizei hat in Südbayern einen wegen mehrerer Straftaten gesuchten Mann in einem Reisebus festgenommen.

Merken

Mail an die Redaktion Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Altötting.Wie die Beamten am Dienstag berichteten, lagen insgesamt vier Fahndungsgesuche gegen den 24-Jährigen vor. Der letzte Haftbefehl wurde gerade in dem Moment in das System eingestellt, als der Mann nach der Festnahme auf der Dienststelle eingetroffen war.

Die Bundespolizisten hatten den Mann am Montag in einem Bus auf der Autobahn 94 beim oberbayerischen Altötting kontrolliert. Da er mehrere Geldstrafen wegen verschiedener Delikte nie bezahlt hatte, war er zur Fahndung ausgeschrieben. Letztlich bezahlte er 3150 Euro und konnte so eine mehrmonatige Ersatzhaftstrafe noch abwenden.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-41081/2