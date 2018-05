Verkehr Reiseverkehr ist vergleichsweise ruhig Auf den bayerischen Fernstraßen sind am ersten Tag der Pfingstferien große, kilometerlange Staus zunächst ausgeblieben.

Mail an die Redaktion Am ersten Ferientag kam es in Bayern zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und an Autobahnen teilweise zu stockendem Verkehr und Stauungen. Foto: Tobias Hase/dpa

München. „Bisher ist es erfreulich ruhig“, sagte ein Sprecher des ADAC am Samstag. Auf der Autobahn 8 von München nach Salzburg ging es für die Autofahrer nach Angaben des Automobilclubs über mehrere Kilometer nur stockend voran. Teilweise bildete sich auch Stau.

Brennerautobahn: Geduld gefragt



Viel Geduld brauchten Urlauber auf dem Weg nach Italien auf der Brennerautobahn. Zwischen Innsbruck und Bozen stockte der Verkehr über mehrere Kilometer immer wieder, teilweise stauten sich die Autos kilometerlang.

Am Freitag hatte der ADAC im Freistaat 678 Staus gezählt. Der längste sei mit 17 Kilometern auf der A8 südlich von München in Richtung Salzburg gewesen, so der Sprecher. Auch auf der A3 zwischen Nürnberg und Passau hatten die Fahrzeuge mehr als 10 Kilometer gestanden.

Sonntag ist der beste Reisetag

Sonntag soll der beste Reisetag für Autofahrer auf den Weg in den Urlaub sein. Je später man in die Ferien starte, desto weniger Behinderungen gebe es auf den Straßen, erklärte der ADAC-Sprecher.

