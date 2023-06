Autobahnen Reiseverkehr zu Fronleichnam und dem Ferienende: „Härtetest“

Autofahrer müssen über das verlängerte Wochenende mit massiven Staus auf den bayerischen Autobahnen rechnen. Kurzurlauber treffen auf Reiserückkehrer, denn in Bayern enden am Sonntag die Pfingstferien. Die Konstellation aus Ferienende und Fronleichnam werde zum „Härtetest“, hieß es vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC). Der Verkehr habe wieder annähernd das Vor-Corona-Niveau erreicht, sagte ein Sprecher des ADAC am Mittwoch in München.

dpa