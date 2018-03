Theater

Reiter bedauert Kammerspiele-Aus von Lilienthal

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich enttäuscht über das von der Münchner CSU getriebene Aus des Intendanten der Kammerspiele gezeigt. „Mit Blick auf ähnlich ambitionierte Intendanzen, die wegweisende Veränderungen mit sich gebracht haben, hätte ich Matthias Lilienthal etwas mehr Zeit gewünscht“, sagte Reiter am Dienstag in München. Sein Verständnis von Theater sei manchen zu extensiv, da er programmatisch und in der Form viel Neues wage. Zur Kultur und Kunst gehöre es, dass aus Reibungen mittelfristig Entwicklungen und Relevanz entstünden. „Manchmal erkennt man das erst rückblickend.“