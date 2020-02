Kommunen Reiter bei Umfrage zur Münchner OB-Wahl vorn Amtsinhaber Dieter Reiter hat bei der Münchner Oberbürgermeister-Wahl am 15.

Mail an die Redaktion Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, nimmt an der Podiumsdiskussion „Reden wir über München“ im Residenztheater teil. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.März laut einer Umfrage gute Chancen auf den Sieg, wird aber wohl in die Stichwahl müssen. Zwar würden 39 Prozent der Befragten für den SPD-Kandidaten stimmen, wie eine am Donnerstag veröffentliche Umfrage des Hamburger Instituts GMS im Auftrag von „17:30 Sat.1 Bayern“ ergab. Er bräuchte aber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen.

Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden kam bei der Erhebung auf 23 Prozent der Stimmen, Kristina Frank von der CSU auf 16 Prozent. Mehr als ein Fünftel der potenziellen Wähler (22 Prozent) gab an, keinen der Kandidaten oder überhaupt nicht wählen zu wollen beziehungsweise noch keine Entscheidung getroffen zu haben.

Für die Umfrage hat GMS den Angaben nach repräsentativ per Telefon vom 17. bis 26. Februar 1010 Menschen in München befragt.